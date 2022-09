Assassin's Creed Mirage: trailer, dettagli e data di uscita

Assassin’s Creed Mirage è stato annunciato ufficialmente da Ubisoft nel corso dell’ultimo Ubisoft Forward. L’evento digitale è servito, tra le altre cose, a svelare quindi il nuovo capitolo della serie, che uscirà nel 2023.

Il gioco è in lavorazione per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e Amazon Luna. Per accedere al titolo basterà anche abbonarsi a Ubisoft+. In allegato, il trailer di presentazione.

Assassin’s Creed Mirage: tutto quello che c’è da sapere

Sviluppato da Ubisoft Bordeaux, Assassin’s Creed Mirage è ambientato nella Baghdad del nono secolo, nel culmine della sua epoca d’oro. Il titolo riporterà il gameplay alle origini della serie proponendo un’esperienza action-adventure basata sulla narrativa con una storia definita “intrigante e matura”.

Avremo una città completamente esplorabile e un gameplay, come detto, legato alla tradizione ma modernizzato con un forte accento su parkour, furtività e assassinii.

Il protagonista, come anticipato, sarà Basim Ibn Is’haq, un ladro di strada con un passato misterioso che si unirà agli Occulti in Alamut per iniziare una missione alla ricerca di risposte. Scopriremo in prima persona il suo percorso prima di diventare il personaggio che abbiamo ammirato in Assassin’s Creed Valhalla.

Per l’occasione, sono state annunciate anche le due edizioni speciali che accompagneranno il lancio del gioco:

Deluxe Edition

Una copia del gioco

Un artbook digitale

La colonna sonora digitale

Pacchetto deluxe contenente un completo ispirato a Prince of Persia, skin per l’aquila e la montatura, armi e molto altro

Collector’s Case

Deluxe Edition

Una statuina di alta qualità raffigurante Basim alta 32 cm

Steelbook esclusiva con una grafica scelta dai fan

Mini artbook

Replica della spilla di Basim

Mappa di Baghdad

Colonna sonora selezionata del gioco

Prenotando Assassin’s Creed Mirage si avrà accesso a una missione bonus al lancio chiamata “I Quaranta Ladroni” in cui potremo svelare i segreti della grotta di Ali Babà.

