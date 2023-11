Assassin's Creed Mirage PS5: super sconto per il Black Friday (-19%)

Se sei un appassionato di giochi d’azione e avventura, non puoi lasciarti sfuggire l’incredibile offerta del Black Friday su Amazon per Assassin’s Creed Mirage per PS5, con uno sconto esclusivo del 19%. Questo titolo promette un’esperienza avvincente, arricchita da una narrazione profonda e azione frenetica. Approfitta subito di questa eccezionale promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 39,99 euro, anziché 49,99 euro.

Assassin’s Creed Mirage PS5: un’occasione da prendere al volo

L’edizione del lancio di Assassin’s Creed Mirage è un vero tesoro per gli appassionati, includendo il gioco base, una mappa dettagliata di Bagdad e un set di tre litografie che catturano l’essenza di questo mondo avvincente. Ma le sorprese non finiscono qui: chi prenota ora avrà accesso esclusivo alla missione bonus “I quaranta ladroni”, un’aggiunta intrigante che aggiunge ulteriore profondità all’esperienza di gioco.

Il cuore di questa epica avventura è la storia di un giovane ribelle destinato a diventare il Maestro Assassino. Ambientato nella leggendaria residenza degli Assassini, Alamut, il gioco offre un omaggio appassionato alla serie che ha dato inizio a tutto. Esplora le radici del Credo degli Assassini in un contesto affascinante e ricco di dettagli storici.

Assassin’s Creed Mirage presenta un gameplay aggiornato e caratteristiche che hanno reso la serie un’icona del mondo dei videogiochi per oltre 15 anni. Esegui acrobazie mozzafiato in città pittoresche e sconfiggi i nemici con nuovi e cruenti assassini furtivi. La bellezza dei dettagli grafici e l’attenzione alla storia offrono un’esperienza di gioco coinvolgente che cattura l’immaginazione.

Afferra questa opportunità unica di possedere uno dei titoli più attesi dell’anno a un prezzo scontato. Ricorda, l’offerta del Black Friday termina oggi 24 novembre a mezzanotte. Non perdere l’occasione di immergerti in un mondo di intrighi, azione e avventura, al prezzo speciale di soli 39,99 euro.

