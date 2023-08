Assassin's Creed Mirage esce prima: prenotalo al MIGLIOR PREZZO

Ubisoft ha annunciato che Assassin’s Creed Mirage è già pronto e sarà disponibile in anticipo rispetto a quanto previsto: il lancio è adesso fissato al 5 ottobre.

Per non farti trovare impreprato, puoi prenotare Assassin’s Creed Mirage nella speciale versione esclusiva Amazon a soli 49,99 euro. Così facendo hai la garanzia di ottenere il prezzo più basso possibile.

Il prezzo di prenotazione è infatti al prezzo minimo garantito, il che significa che pagherai il prezzo più basso applicato su Amazon.it tra il momento in cui effettui l’ordine e il momento in cui il gioco è messo in commercio.

Assassin’s Creed Mirage: ritorno alle origini

La versione del lancio di Assassin’s Creed Mirage è un vero tesoro per i fan della serie. Include non solo il gioco base, ma anche contenuti esclusivi che renderanno la tua esperienza ancora più coinvolgente. Con la prenotazione, riceverai la missione bonus “I quaranta ladroni“, che aggiungerà ulteriore profondità e sfida al tuo viaggio. Inoltre, avrai accesso a una mappa di Bagdad, una città vibrante e ricca di dettagli da esplorare. E non dimenticare il set di tre litografie che arricchiranno il tuo mondo di gioco.

Assassin’s Creed Mirage ti catapulterà in un mondo antico di avventure, azione e segreti. Sarai testimone della trasformazione di un giovane ribelle in un Maestro Assassino, mentre affronta sfide epiche e intrighi intricati. Attraverso il tuo viaggio, raggiungerai Alamut, la leggendaria residenza degli Assassini che ha gettato le basi per il Credo stesso. Rivivi l’emozione di quel gioco che ha dato inizio a tutto, ma in una veste completamente nuova.

Il titolo non solo celebra il passato, ma porta anche innovazioni al gameplay che hanno reso questa serie un’icona dei giochi di avventura. Affronta le strade della città con corse acrobatiche mozzafiato, sfrutta le ombre per eliminare i nemici furtivamente e scopri assassinii più cruenti e spettacolari che mai. Questo gioco è una celebrazione della tradizione e dell’evoluzione, offrendo un’esperienza che soddisferà sia i fan di lunga data che i nuovi giocatori.

Non perdere l’opportunità di prenotare Assassin’s Creed Mirage al miglior prezzo possibile. Con il prezzo minimo garantito, hai la certezza di ottenere un’affare incredibile. Prepara il tuo coltello celato, affila la lama segreta e preparati per un’avventura come nessun’altra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.