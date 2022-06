Assassin's Creed, la collezione completa di Ezio a prezzo REGALO

Se hai sempre sentito parlare di Assassin’s Creed ma non lo hai mai giocato, fattelo dire: è arrivata l’ora di iniziare. Ovviamente non voglio dire che sia il gioco migliore del mondo, ma vale la pena provarlo e poi ti propone un sacco di missioni differenti lasciandoti nel pieno della trama ogni volta.

In modo particolare ti propongo la versione per Nintendo Switch che racchiude ben 3 titoli differenti. Rinominata come The Ezio Collection, ora è in grande sconto su Amazon: appena 29,99€ se completi l'acquisto ora risparmiando il 40%.

Assassin’s Creed, The Ezio collection: iniziare alla grande

Questa collezioni di titoli racchiude al suo interno:

Assassin’s Creed II,

Assassin’s Creed Revelation

Assassin’s Creed Brotherhood

E’ proprio il punto di partenza perfetto se sei nuovo nella saga. Puoi esplorare mondi differenti e mappe estese rimanendo a bocca aperta davanti alle ricostruzioni delle città. Vesti i panni degli assassini più famosi al mondo e porta a termine la tua missione.

Potrai avventurarti tra la Firenze rinascimentale, nell’antica Roma e persino a Costantinopoli godendo anche di emozionanti contenuti visivi inediti e creati appositamente per questa edizione. E sai cosa? All’interno del pacchetto sono inclusi anche i contenuti aggiuntivi che potrai scaricare gratuitamente.

Insomma, se la tua Nintendo Switch ha bisogno di qualcosa su cui carburare, non perdere l'occasione di acquistare questa collezione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.