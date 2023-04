Aspirapolvere senza filo Dyson V8 Extra: ORA 60€ di sconto PER TE

Sul sito ufficiale Dyson è attiva da pochi minuti un’offerta speciale per il modello Dyson V8 Extra, il potente aspirapolvere senza filo dotato della tecnologia anti-groviglio e con la nuova spazzola Motorbar. Collegati alla pagina dedicata all’offerta e per te subito uno sconto immediato di 60 euro in carrello, grazie al quale l’importo dell’ordine crolla da 349 euro a 289 euro. E in più ti viene data la possibilità di usufruire del pagamento rateale senza interessi con Klarna o PayPal (tre rate da 96 euro al mese).

Prezzo speciale pe l’aspirapolvere Dyson V8 Extra

Uno dei principali punti di forza dell’aspirapolvere Dyson V8 Extra è la nuova spazzola Motorbar, grazie alla quale riesci a pulire a fondo qualunque superficie. In più, la tecnologia Motorbar riesce a liberare in automatico dalla spazzola eventuali capelli e peli presenti nel rullo.

Sono due le modalità di potenza disponibili (potenza massima 115AW), mentre l’autonomia è pari a 40 minuti, tutto il tempo necessario per aspirare lo sporco presente sulle superfici della casa. Inclusi nella confezione di vendita anche sei accessori, che rendono l’utilizzo dell’aspirapolvere di Dyson ancora più completo.

Se sei alla ricerca di un aspirapolvere senza filo moderno, potente e silenzioso, il V8 Extra di Dyson rappresenta l’acquisto ideale. Approfitta del prezzo speciale offerto in questi minuti dal sito ufficiale per risparmiare 60 euro rispetto al prezzo iniziale di 349 euro. Non solo hai il miglior prezzo garantito, ma anche la spedizione gratuita entro 24 ore e la possibilità di richiedere il reso gratuito entro 30 giorni dalla ricezione dell’ordine a casa.

