Aspirapolvere senza fili, forza CICLONICA e batteria da 45 minuti

Un aspirapolvere senza fili come questa qui non puoi perdertela, appena ti svelerò quanto costa rimarrai stupito ma non tanto quanto appena ti accorgerai di ciò che è in grado di fare. Praticamente perfetta dalla A alla Z, ora che è in promozione su Amazon non te la puoi perdere per nessun motivo.

Infatti ti basta aprire la pagina e fare un click sul coupon per portarla a casa con appena 104,99€. Con tanto di kit di accessori incluso, la utilizzi in casa per il lungo e per il largo senza scendere a compromessi.

Le spedizioni sono completamente gratuite, con Prime attivo sul tuo account ricevi il pacco a casa in uno o due giorni senza costi aggiuntivi.

Aspirapolvere senza fili: tutto quello di cui hai bisogno

Questo aspirapolvere senza fili non te ne fa mancare una. Oltre ad essere un modello di ultima generazione, è verticale e ti permette di conservarlo ovunque senza che ti dia il minimo fastidio. Leggero e compatto, anche se hai una casa a due piani non hai problemi a portarlo da una parte all’altra.

Il motore ciclonico produce una forza esagerata che si traduce nella possibilità di aspirare sporcizia varia. Peli, briciole, capelli, polvere. Insomma, viene tutto via nel giro di un secondo senza se e senza ma. In più hai una luce LED proprio sulla parte frontale della spazzola che illumina bene la zona per non farti perdere neanche un granello in dietro.

Come ti dicevo, poi, arriva con diversi accessori che ti aiutano a pulire anche la tappezzeria e perché no, fare la polvere su mensole e in altri luoghi. Monti il tuo preferito ed ci sei.

Non ti preoccupare, infine, della batteria: con una ricarica hai fino a 45 minuti di utilizzo quindi non potrai incontrare problemi.

Sei ancora lì? Non ci credo, apri immediatamente la pagina di Amazon e spunta il coupon. Questo aspirapolvere senza fili lo paghi 104,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.