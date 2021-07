Il fantastico aspirapolvere senza fili di DEERMA è in promozione su Amazon a soli 69,99€. Grazie al coupon di 20,00€ lo acquisti a un prezzo straordinario e pulisci casa senza più stressarti. Fa parte dell'ecosistema Xiaomi, quindi non avere dubbi.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Aspirapolvere senza fili: perché aspettare quando lo puoi pagare poco

L'aspirapolvere senza fili è un prodottino utile da avere in casa. Ti consente di pulire in modo agevole e senza la costrizione di un cavo da portarti dietro. Inoltre è così leggero che neanche ti pesa passarlo.

Con una potenza di 8500PA svolge il suo lavoro al meglio e aspira via anche il più minuto dello sporco. Poi grazie ai suoi accessori lo puoi utilizzare per tirare via la polvere da mobili, tende e letti. Insomma, con un solo acquisto rivoluzioni il tuo modus operandi.

Ha delle dimensioni ridotte e queste si riflettono anche sulla batteria. Nonostante sia piccola offre fino a 30 minuti di autonomia, il che è più che sufficiente per una casa di medie dimensioni. Attraverso la sua porta USB Type C, poi, lo puoi ricaricare in qualunque modo.

Il sistema di filtrazioni è a tre strati e quando si sporca non devi far altro che rimuovere il filtro e sciacquarlo sotto l'acqua corrente. Sotto questo punto di vista la manutenzione è sbrigativa e facilitata.

Approfitta dell'offerta su Amazon e acquistalo ad appena 69,99€ grazie al cuopon. Non ti scordare di attivarlo prima di aggiungere il prodotto al carrello. Le spedizioni sono abbastanza rapide, roba di una settimana e in più sono gratuite sia se sei membro Prime che non.

Ps: vista l'offerta i pezzi disponibili potrebbero andare a ruba e in più i coupon sono limitati quindi non perdere tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home