Aspirapolvere che va una MERAVIGLIA: è di Xiaomi (-15%)

Un aspirapolvere senza fili non è difficile da acquistare soprattutto se punti a un modello prodotto da Xiaomi come il Roidmi F8. Te lo dico chiaramente: non ha nulla che gli manca tant'è vero che viene reputato come il miglior concorrente contro marchi più noti con la sottile differenza che costa praticamente la metà. Grazie al ribasso in corso su Amazon lo paghi persino meno del dovuto visto che benefici di un ribasso di 30 euro che suvvia, ti sta proprio facendo l'occhiolino. Il prezzo finale è di soli 169,99€ e conta che con la possibilità di pagarlo con finanziamento diventa praticamente alla portata di tutti.

Tutto qui? Assolutamente no, ma prima di scoprire altro ti faccio sapere che hai le spedizioni gratuite e veloci se sei abbonato Prime.

Roidmi F8: l'aspirapolvere che stavi cercando

Stiamo parlando ovviamente di un modello verticale che da utilizzare è semplicissimo. Leggero e con un design che occupa poco spazio è perfetto anche per gli ambienti piccoli visto che può essere riposto praticamente dappertutto. Grazie alle sue tecnologie non ti lascia con l'amaro in bocca che, in fin dei conti, è la caratteristica più essenziale.

Ha una potenza di aspirazione eccellente che non gli fa temere nessun tipo di superficie così come nessuna tipologia di sporco. Infatti con i suoi 80 mila giri al minuto si trascina via anche le briciole più microscopiche. Altra componente particolarmente vantaggiosa è il filtro HEPA che purifica tutta l'aria e la rimette in circolo con il 99,9% di microbi, allergeni e odori in meno.

Sai qual è l'altro vantaggio di questo prodotto? Il fatto che non abbia né fili né sacchetto e che tu lo possa utilizzare per 40 minuti di seguito senza interruzioni.

Per conclude ti rendo noto che il produttore offre 5 anni di garanzia ufficiale.

Acquista subito il tuo aspirapolvere Rodimi F8 su Amazon a soli 169,99€.