Aspetti consegne Amazon per domani 18 aprile? Potrebbero non arrivare

Venerdì 18 aprile 2025 sarà una giornata di sciopero per i corrieri che consegnano per Amazon in tutta Italia ed è proprio per questo che potresti vedere le tue consegne tardare o slittare a sabato o – addirittura – a dopo Pasquetta. A incrociare le braccia saranno i lavoratori dell’“ultimo miglio”, ovvero quelli che si occupano delle consegne finali ai clienti. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, dopo lo stop delle trattative con Assoespressi per il rinnovo del contratto.

I sindacati chiedono:

aumenti salariali, soprattutto per le trasferte

meno ore di lavoro e meno consegne giornaliere

più tutele per la sicurezza, come lo stop alle consegne in caso di allerta meteo rossa

stabilizzazione dei contratti precari

Secondo i sindacati, Assoespressi non ha dato risposte concrete su questi temi. Amazon, da parte sua, spera in una ripresa del dialogo e ribadisce di collaborare con i fornitori per non mettere sotto pressione i lavoratori. Anche Assoespressi ha parlato di “rigidità” da parte dei sindacati, ma sostiene di aver accolto molte delle richieste, almeno in parte.

Lo sciopero si inserisce in un contesto più ampio di proteste che, negli anni, hanno coinvolto i lavoratori Amazon in vari Paesi europei. UNI Global Union ha espresso sostegno ai corrieri italiani, criticando Amazon per condizioni di lavoro troppo dure e salari bassi.

Alcuni gruppi, chiedono scioperi più radicali e l’assunzione diretta dei lavoratori, senza appalti. Infine, torna il tema della gestione “digitale” del lavoro: un software impone ai driver ritmi serrati, fino a 190 pacchi al giorno. Amazon difende questo sistema, definendolo uno standard del settore. La giornata del 18 aprile sarà quindi un momento importante per chi chiede un cambio reale nelle condizioni di lavoro della logistica Amazon.