Asciugatrice Smart LG ThinQ: risparmio FOLLE di 700 euro (-50%)

Se stai cercando un’eccellenza nell’asciugatura dei tuoi indumenti, non cercare oltre: l’asciugatrice Smart LG ThinQ è la soluzione avanzata che stavi cercando. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto pazzesco del 50% per il Black Friday, questa asciugatrice è una combinazione di tecnologia di punta e design intelligente che cambierà la tua esperienza di asciugatura per sempre. Approfitta subito di questo affare assurdo e acquistala al prezzo stracciato di soli 699,99 euro.

Asciugatrice Smart LG ThinQ: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Uno degli elementi chiave che distingue questa asciugatrice è la sua Pompa di Calore Dual Inverter in Classe A+++. Il nuovo sistema di pompa di calore inverter progettato da LG migliora ulteriormente l’efficienza grazie al doppio cilindro rotante. Questo si traduce in un’asciugatura più veloce ed efficiente, riducendo al contempo il consumo energetico.

L’asciugatrice Smart LG ThinQ si preoccupa della tua biancheria con una delicatezza senza pari. Grazie all’asciugatura delicata a bassa temperatura, questa asciugatrice utilizza temperature costanti e meno aggressive per evitare rischi di restringimento o infeltrimento dei tessuti, mantenendo i tuoi capi in perfette condizioni.

Con la tecnologia Eco Hybrid, hai il controllo totale sulle tue esigenze energetiche. Puoi scegliere se asciugare i capi risparmiando energia con la modalità Eco o accelerare i tempi di asciugatura con la modalità Turbo. Inoltre, la praticità raggiunge nuovi livelli con il condensatore autopulente. Questo componente si pulisce da solo con getti di acqua a pressione, garantendo prestazioni di asciugatura sempre al top senza il bisogno di pulizia manuale.

Se sei preoccupato per allergie o problemi respiratori, l’asciugatrice Smart LG ThinQ offre il programma Allergy Care. Un flusso costante di aria a 60°C riduce del 99,9% gli acari della polvere, un sollievo approvato dalla British Allergy Foundation.

Progettata per durare, questa asciugatrice è alimentata da un motore a pompa di calore affidabile per 10 anni. Puoi contare su prestazioni costanti nel tempo grazie alle migliori tecnologie disponibili.

Collega la tua asciugatrice al Wi-Fi con ThinQ e controllala comodamente dal tuo smartphone. Scarica nuovi programmi di asciugatura e coordina l’asciugatrice con la lavatrice smart di LG per un ciclo di lavaggio e asciugatura perfetto. Approfitta dell’offerta del 50% di sconto folle su Amazon durante il Black Friday e acquistala al prezzo stracciato di soli 699,99 euro.

