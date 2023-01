Asciugatrice Samsung A+++: il 42% lo toglie Amazon, il 50% il Bonus Mobili

Chiunque abbia una ristrutturazione in atto ha un jolly da giocare e un’occasione da sfruttare. La ristrutturazione, infatti, è la chiave che sblocca la possibilità di sfruttare il Bonus Mobili, entro cui sono contemplati anche i grandi elettrodomestici ad alta efficienza. Se si sposano lo sconto di Amazon con il Bonus Mobili, e se a tutto ciò si aggiunge il vantaggio derivante dall’avere una lavatrice nuova con consumi estremamente ridotti rispetto al passato, ecco che il Bingo è servito.

+sconto, +bonus, +risparmio

Due calcoli per comprendere tutto ciò cosa possa significare. Si prenda ad esempio questa asciugatrice Samsung con classe di efficienza energetica A+++ (sistema di classificazione ormai superato, ma che ancora rende bene l’idea di ciò che si sta cercando). Il suo prezzo sarebbe di poco superiore ai 1200 euro, ma lo sconto Amazon del 42% porta il prezzo effettivo a soli 719,99 euro. Il motivo è chiaro: pochi i modelli disponibili, dunque si tratta di una sorta di “fuoritutto” di sicura appetibilità.

Ma non finisce qui: acquistando su Amazon tramite pagamento tracciato, infatti, si ha spedizione gratuita e la possibilità di detrarre un ulteriore 50% grazie al Bonus Mobili. Per il 2023 il massimale di questo bonus è pari a 8000 euro, dunque fino a questa cifra la detrazione è assicurata. Rifacciamo dunque i conti: 719,99 euro significano una detrazione di 360 euro in 10 anni (36 euro annui), il che significa pagare una asciugatrice da 1200 euro appena 360 euro lungo tutto il suo percorso di attività.

Una cosa è certa: in 10 anni, il risparmio possibile grazie all’alta efficienza energetica assicurata sarà ben più alto dei soli 360 euro di costo complessivo. Ecco quindi certificato il beneficio di una spesa simile, da cogliere al volo per chiunque abbia la possibilità di approfittare subito del Bonus Mobili. Le tre “+” hanno un significato tutto loro: sconto, bonus e risparmio nei consumi in un colpo solo. E un piccolo “plus” ulteriore: il ritiro della vecchia asciugatrice è gratuito e con soli 15 euro aggiuntivi si può ottenere anche il servizio di installazione.

Per le caratteristiche della asciugatrice è sufficiente affidarsi alla scheda tecnica disponibile su Amazon. Per tutto il resto le cifre sono in chiaro e i conti – decisamente – tornano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.