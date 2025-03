Asciugacapelli professionale in clamoroso DOPPIO SCONTO su Amazon

Oggi puoi pagare ad un prezzo imperdibile un asciugacapelli professionale capace di darti risultati rapidi e impeccabili come quelli del parrucchiere. Oltre allo sconto già disponibile, infatti, puoi attivarne un secondo spuntando la casella del coupon che trovi nella pagina prodotto. Il prezzo finale sarà così di 43,99 euro invece di 103. Un risparmio clamoroso.

Asciugacapelli professionale in doppia offerta: le caratteristiche

Questo asciugacapelli è davvero eccezionale. È dotato di un motore brushless da 110.000 giri al minuto che genera un flusso d’aria fino a 22 m/s, garantendo un’asciugatura 5 volte più veloce rispetto ai classici asciugacapelli. In appena 2 minuti, la tua chioma sarà perfettamente asciutta.

Velocità e non solo, perché questo phon è pensato anche per proteggere la tua chioma con un controllo termico intelligente che mantiene la temperatura costante a 52°C, alternando aria calda e fredda, e monitora la temperatura 100 volte al secondo per evitare danni da surriscaldamento. Inoltre, la tecnologia a 200 milioni di ioni negativi elimina il crespo e sigilla le cuticole, lasciando i capelli morbidi, lucenti e ben idratati.

Altro grande vantaggio è il design leggero e silenzioso con soli 395 grammi di peso, con un motore potente e ultra silenzioso che ti permetterà di usarlo anche la notte senza disturbare.

Infine, il design intelligente con LED a 3 colori ti permette di capire subito quale temperatura stai usando: rosso per l’aria calda a 79°C, arancione per l’aria tiepida a 49°C e blu per l’aria fredda. La modalità di ricircolo intelligente ti aiuterà a proteggere ulteriormente i tuoi capelli.

Un phon che mette insieme potenza, innovazione e protezione: acquistalo a soli 43,99 euro invece di 103 applicando il coupon sconto che trovi in pagina.