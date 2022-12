Asciugacapelli da viaggio: il regalo PERFETTO, soli 12€ per Philips

Se stai cercando un nuovo asciugacapelli potente ma per nulla ingombrante per i tuoi viaggi allora questo Phon DryCare di Philips è la scelta perfetta per te.

Lo trovi disponibile su Amazon a meno di 15€ grazie all’offerta del 24% che trovi al momento sulla pagina del prodotto, portandolo a casa a soli 12,90€.

Non aspettare un minuto di più e approfitta di questa super offerta ricordandoti che attivando un abbonamento Prime sul tuo account Amazon potrai disporre di spedizioni gratuite e veloci su tutto il territorio italiano

Capelli sempre perfetti anche in viaggio con questo asciugacapelli di Philips

Con il suo design compatto e piccolo è perfetto per essere non solo utilizzato in casa, ma anche per essere portato nella valigia durante i viaggi senza troppi ingombri. Questo Phone DryCare di Philips dispone della tecnologia ThermoProtect che mixa aria calda e fredda per asciugare i tuoi capelli senza aver paura di danneggiarli.

Non devi preoccuparti che essendo piccolo non sia potente perché questo asciugacapelli vanta un’alta velocità di asciugatura e ben 1200w di potenza con ben 3 opzioni di asciugatura. È inoltre provvista anche di una bocchetta per aiutarti a creare lo stile che vuoi durante l’asciugatura per dare forma alla tua acconciatura.

Il suo cavo lungo 1,5 metri ti permetterà ti asciugare i capelli senza blocchi nei movimenti in modo da risultare comodo come quello di casa. Potrai per di più usare l’impostazione “Cool Air” per asciugare i capelli con aria fresca anche durante i mesi più caldi.

Non farti scappare questa offerta ed acquista al volo su Amazon il tuo asciugacapelli di Philips al fantastico prezzo 12,90€ risparmiando il 24% grazie allo sconto che trovi al momento.

Con Amazon Prime potrai usufruire di spedizione gratuita e veloce in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.