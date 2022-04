Aruba: PROMO Allin Fibra a 19,89€ SENZA VINCOLI

La promozione Full Optional di Aruba è la Allin Promo che offre le chiamate senza limiti verso tutti i numeri sia fissi che mobili oltre al modem incluso.

Aruba, da poco arrivata nel mercato broadband, prevede nelle sue offerte la completa trasparenza e la possibilità di recedere senza costi. Tutte le promo sono infatti senza vincoli ed è sicuramente una delle alternative migliori alla iliadbox.

Questo provider italiano offre internet illimitato in tecnologia Fiber To The Home grazie all'accordo con Open Fiber ed è presente anche nelle Aree Bianche.

Aruba Allin Promo: i dettagli

La promozione tutto incluso prevede internet illimitato a casa fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, chiamate senza limiti dal fisso verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e il modem FRITZ!Box 7530 incluso. Il tutto ad un prezzo davvero piccolo ed interessante. Stiamo parlando di appena 19,89 euro al mese per 12 mesi. Dopo il primo anno, il prezzo ammonta a 29,90 euro mensili.

Inoltre, con l'attivazione della Fibra di Aruba puoi vincere grazie ad un concorso una Ducati Panigale V2, un laptop gaming Lenovo Legion 7 oppure un Motorola Edge 20 Pro.

Anche in questo caso, è disponibile il servizio Stop&Go che permette di mettere in pausa il proprio abbonamento per 30 giorni fino ad una volta l'anno.

Aruba, inoltre, offre un ottimo servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24 direttamente online con consulenti che rispondono dal territorio nazionale.

Questa promozione con le chiamate illimitate incluse verso tutti non prevede alcun costo di attivazione nemmeno se richiedete l'allaccio su Area Bianca.

Il provider in questione richiede per il recesso o per lo switch verso altro gestore solo 20 euro di costo una tantum.

Inoltre, questa promo è attivabile ONLINE senza vincoli solo fino al 29 Aprile 2022. Il prezzo promozionale è bloccato per 1 anno, dopodiché, ammonterà a 29,90€ al mese.