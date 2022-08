Aruba: la PROMO Fibra non la paghi in vacanza!

Aruba continua a proporre la sua PROMO Fibra aperta anche alle imprese che grazie al bonus MISE sconta al 100% il canone della tariffa. Attualmente, l’offerta è in scadenza il prossimo 11 Agosto 2022 e non include costi di attivazione iniziali.

Inoltre, la disdetta costa soli 20 euro senza alcuna penale da pagare!

Aruba PROMO Fibra: disponibile per qualche giorno

La tariffa, disponibile sia per privati che per imprese, offre internet flat fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con due varianti disponibili, una con Modem incluso, l’altra senza. La promo base non comprende il Modem ed è disponibile a soli 17,69 euro mensili per 12 mesi. In alternativa, è possibile scegliere la promozione Full Optional con chiamate illimitate e Modem incluso in comodato d’uso. Il tutto per soli 19,89 euro.

Oltre alla connessione illimitata in sé, l’offerta gode di un interessante servizio che è presente solo con il provider Aruba. Quest’opzione permette di mettere in pausa il proprio abbonamento per massimo un mese all’anno.

Esistono, inoltre, degli addon a pagamento eligibili a seconda delle proprie esigenze. Ad esempio, è possibile incrementare l’upload da 300 Mbps a 500 Mbps con una spesa aggiuntiva di soli 2 euro mensili oppure richiedere l’indirizzo IPv4 statico a 3 euro al mese. Per chi sceglie la promozione senza Modem, Aruba, offre la possibilità di aggiungere le chiamate illimitate verso tutti sia mobili che fissi a 4 euro al mese.

Costi ed altro

Le due tariffe che abbiamo visto sinora sono attivabili ONLINE entro il giorno 11 Agosto 2022 con prezzo bloccato per ben 12 mesi. In entrambi i casi non è previsto alcun contributo iniziale nemmeno se vi trovate nelle cosiddette Aree Bianche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.