Aruba Fibra PROMO: super sconto fino al 30 Ottobre 2023

Aruba Fibra in PROMO ti offre tutto il necessario per navigare da casa senza limiti ad una velocità mai vista! La tariffa low-cost in promozione ti offre alcune opzioni esclusive che solitamente non troviamo nelle offerte dei competitors, vediamole assieme:

Nessun costo di attivazione o migrazione

o migrazione Esci quando vuoi con 20,00 euro

Metti la fibra in pausa con Stop&Go!

Indirizzo IPv6 statico

Assistenza e chat H24

Inoltre, nella promozione di base troviamo anche le chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali ed il Modem Wi-Fi incluso in comodato d’uso. Tra i vari modelli è possibile ricevere il FRITZ!Box 7530, ZTE H3140, ZTE H3600 oppure i modelli disponibili solo con upgrade fino a 2.5 Gigabit al secondo come il FRITZ!Box 5530 Fiber o lo ZTE H6645P. Il Modem viene spedito a casa a seconda della disponibilità a magazzino e della tecnologia disponibile.

Aruba Fibra PROMO: ecco i dettagli delle nuove promozioni

Con tutte le tariffe disponibili ONLINE il provider vi omaggia di uno sconto del 70% sul servizio Aruba Drive, uno spazio in cloud sicuro adatto per contenere tutti i vostri files personali senza problemi. Lo storage offerto è infatti illimitato.

La promozione più interessante ed economica denominata Fibra Aruba All-in Promo offre internet senza limiti in FTTH anche fino a 2.5 Gigabit al secondo in download, chiamate illimitate e Modem incluso a soli 19,89 euro mensili per un semestre.

In aggiunta, è possibile richiedere oltre all’upgrade di velocità, sia in download che in upload, anche l’indirizzo iPv4 statico a soli 4 euro mensili. Oltre all’omaggio di Aruba Drive, ci sono altri sconti fino all’80% su alcuni prodotti del provider.

L’attuale offerta non prevede costi di attivazione ed è disponibile solo entro il 30 Ottobre 2023.

