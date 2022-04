Aruba: attiva la Fibra e vinci una Ducati

La promo tutto incluso di Aruba per avere la Fibra Ottica a casa ti offre la possibilità anche di vincere una Ducati grazie al suo concorso a premi.

La soluzione messa sul piatto da questo nuovo provider è davvero molto interessante perché una delle poche senza vincoli e che compete direttamente con la proposta aggressiva di Iliad.

L’offerta in scadenza proprio oggi, offre oltre alla connessione flat a casa anche le chiamate senza limiti verso tutti ed il Modem incluso nel prezzo. Il tutto senza costi di allaccio nemmeno nelle Aree Bianche.

Aruba Fibra ed una Ducati: ecco come

La tariffa nello specifico prevede internet senza limiti in FTTH fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, chiamate illimitate e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri sia mobili che fissi ed il modem FRITZ!Box 7530 compreso nel canone. Tutto questo ad un prezzo davvero esclusivo ed in promozione per 12 mesi. L’abbonamento è disponibile a 19,89 euro al mese.

Come abbiamo detto all’inizio, Aruba mette a disposizione dei suoi clienti un concorso a premi che offre la possibilità di vincere una Moto Ducati o altri premi davvero molto interessanti.

Ricordiamo inoltre che questo provider offre un servizio davvero unico nel suo genere che in pratica permette di mettere in pausa la propria tariffa per 30 giorni in un anno.

Con l’abbonamento è incluso anche il servizio di assistenza clienti 24 ore su 24 in chat con operatori italiani.

La promozione in questione non ha alcun vincolo contrattuale. In caso di recesso o migrazione verso altro gestore, Aruba, addebiterà 20 euro una tantum. Inoltre, non sono previsti costi di attivazione nemmeno per la copertura nelle cosiddette Aree Bianche.

L’offerta tutto incluso del provider italiano Aruba ha un prezzo bloccato per il primo anno ed è attivabile con questo sconto solo entro OGGI ONLINE.