Arlo Pro 4, coppia di telecamere di sicurezza TOP a prezzo HOT (-40%)

La giornata parte con il botto con questa incredibile offerta di Amazon sulla videocamera di sicurezza Arlo Pro 4. Infatti, con uno sconto immediato del 40%, hai l’opportunità di acquistare ben 2 videocamere di sicurezza ad alte prestazioni pagandole appena 299€.

Stiamo parlando di un sistema di sorveglianza evoluto e in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti: montano un sensore principale ad altissima risoluzione 2K HDR in grado di scattare foto e registrare video di grande qualità.

Su Amazon c’è il 40% di sconto sulla coppia di videocamere di sicurezza Arlo Pro 4

Facilmente configurabili e interamente gestibili da remoto con una comoda applicazione mobile, la videocamera Arlo Pro 4 ha a disposizione un gran numero di funzionalità aggiuntive per garantirti piena sicurezza sia di giorno che di notte.

Infatti, il sensore principale 2K HDR riprende immagini chiare e nitide in qualsiasi condizione di luminosità, supporta il tracking istantaneo in accoppiata ai sensori di movimento ed è anche presente un faro LED con tanto di allarme come deterrente.

Non farti scappare questa vantaggiosissima offerta di Amazon, l’unica che ti permette di acquistare ben due videocamere di sicurezza ad alte prestazioni con uno sconto del 40%. A tutto ciò, inoltre, si aggiunge anche la consegna rapida in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.