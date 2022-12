Arlo Pro 3 Floodlight: casa SICURA con la telecamera da esterno (-50%)

Se hai intenzione di acquistare una videocamera di sorveglianza per esterni per tenere sempre al sicuro la tua famiglia e la tua proprietà, quest’oggi ti diamo la possibilità di acquistare l’apprezzatissima Arlo 3 Pro Floodlight al prezzo più conveniente di sempre grazie a questa offerta di Amazon.

Infatti, con un incredibile sconto del 50% che ti fa risparmiare ben 150€ rispetto al solito prezzo di vendita, la videocamera sprofonda per la prima volta ad appena 149€ con tanto di consegne rapide e completamente gratuite.

Sconto folle del 50% su Amazon per la videocamera Arlo Pro 3 Floodlight

Realizzata con materiali super resistenti e in grado di affrontare le intemperie all’esterno senza subire danni, la videocamera di sicurezza è molto apprezzata e popolare da milioni di utenti in tutto il mondo per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Dotata di un potente modulo Wi-Fi per agganciarsi al segnale Internet di casa, la Pro 3 Floodlight di Arlo è una videocamera che include anche una potente sirena e una fotocamera con il supporto alla visione notturna per assicurarti pieno funzionamento anche nelle ore notturne. A tutto ciò si aggiunge, inoltre, l’audio a 2 vie per ascoltare oppure parlare con i visitatori e anche un sistema di inclinazione di 160° per tenere sempre sotto controllo un’ampia porzione di visuale.

Insomma, la videocamera di sicurezza di Arlo è pronta per assicurarti sicurezza in tutta la tua proprietà senza mai un passo falso. Prendi al volo questa incredibile offerta di Amazon che ti permette di riceverla direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi extra di spedizione.

