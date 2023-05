Arlo Essential XL, sicurazza TOTALE fuori e dentro casa (-35% Amazon)

Con uno sconto immediato del 35% questa offerta di Amazon è la migliore di tutto il web per acquistare la videocamere di sicurezza Arlo Essential XL. Infatti, ad appena 109€, quest’oggi hai finalmente l’opportunità di ricevere a casa una telecamera di videosorveglianza ricca di funzionalità al top per avere sempre sotto controllo la tua abitazione.

Realizzata con materiali resistenti agli agenti atmosferici e con un sistema di installazione molto semplice e alla portata di tutti, ci vuole davvero poco per mettere in funzione Arlo Essential XL e iniziare a monitorare i punti più sensibili della tua abitazione.

La videocamera di sicurezza Arlo Essential XL è in super offerta su Amazon

Munita di una batteria integrata con un’autonomia di ben 1 anno, la videocamera di sorveglianza monta un sensore ad alta risoluzione con supporto alla visione notturna. Inoltre, questo sistema di videosorveglianza include anche un faretto LED ad alta intensità e una sirena integrata come deterrente acustico.

Facilmente gestibile in remoto tramite l’applicazione mobile per iOS e Android, la videocamera a marchio Arlo ti invia automaticamente notifiche in tempo reale sul tuo telefono ad ogni movimento sospetto.

Dormi sonni tranquilli con Arlo Essential XL, una tra le migliori videocamere di sicurezza Wi-Fi senza fili in questa fascia di prezzo. Prendi al volo questa offerta di Amazon per acquistarla con il 35% di sconto; inoltre, quest’oggi ti arriva a casa in appena 24 ore e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.