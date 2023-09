Ariete Moka Aroma: la caffettiera elettrica GENIALE al 28%

Sei un amante del caffè ma sul lavoro non c’è modo di riuscire a berlo? Nessun problema, la soluzione è a portata di clic e costa pochissimo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la caffettiera elettrica Ariete Moka Aroma a soli 35,99 euro, invece che 50 euro.

Goditi dunque lo sconto del 28% e risparmia 14 euro sul totale. Con questa caffettiera elettrica avrai una marea di soluzioni per soddisfare le tue esigenze in qualsiasi momento. La puoi usare a casa o in ufficio perché non avrai bisogno di altro se non di attaccarla a una presa elettrica.

Ariete Moka Aroma: semplicemente una genialata

Questa caffettiera elettrica è davvero geniale perché ti consente di avere lo stesso identico risultato di una caffettiera tradizionale ma senza dover usare per forza i fornelli. Il funzionamento di base è uguale, metti l’acqua all’interno, il caffè dentro il filtro e chiudi. Quello che cambia è il riscaldamento, che non avviene tramite il fuoco ma tramite l’elettricità.

Questo ti permette di portarla ovunque, anche in campeggio. Ha una potenza di 400 W ed è dotata di una pratica base dove si posiziona la caffettiera e di un pulsante che dovrai azionare per accenderla. Potrai preparare da 2 fino a 4 tazze di caffè, grazie all’adattatore che troverai incluso in confezione.

Questa è una di quelle cose che quando sai che esiste la devi assolutamente avere, e poi a questo prezzo è un vero affare. Quindi fiondati su Amazon e acquista la tua caffettiera elettrica Ariete Moka Aroma a soli 35,99 euro, invece che 50 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.