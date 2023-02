Ariete Airy Fryer Mini a un prezzo da CAPOGIRO su eBay, 40€

Se stavi cercando una buona occasione per acquistare una friggitrice ad aria di qualità ma anche economica, allora è arrivato il momento giusto. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Ariete Airy Fryer Mini a soli 40,41 euro, invece che 64,90 euro, applicando il codice CASA23 al momento del pagamento.

Se sei rimasto a bocca aperta, non preoccuparti non sei l’unico. Questo prezzo è uno dei più bassi mai visti su qualsiasi e-commerce, per cui è inutile dire che dovrai essere velocissimo per non perderti l’offerta. Questa friggitrice ad aria è una delle più compatte sul mercato, ha un cestello da 2 litri che ti permette di fare preparazioni veloci e gustose.

Ariete Airy Fryer Mini: a questo prezzo è un vero affare

Grazie ad Ariete Airy Fryer Mini potrai sì friggere, ma con solo un cucchiaio d’olio, e per alcune preparazione addirittura senza. Questo renderà la tua cucina molto più sana e leggera, essendoci meno grassi e quindi meno calorie. Però non dovrai rinunciare al gusto. Infatti la tecnologia di cui è dotata fa sì che i cibi rimangano gustosi, essendo croccanti fuori e morbidi all’interno.

Il suo cestello da 2 litri la rende perfetta per 2 persone e occupa pochissimo spazio nella tua cucina. Puoi impostare facilmente la temperatura fino a 200° ruotando la pratica rotella. Puoi cuocere la carne, il pesce, le verdure. Puoi friggere, arrostire e grigliare. Tutto sarà più semplice e più veloce. Mentre la tua friggitrice ad aria è in funzione tu puoi fare altro, ottimizzando i tempi.

Scegli una cucina sana, rapida e gustosa. Oggi puoi anche risparmiare. Però devi essere veloce perché le unità disponibili a questo prezzo sono poche. Quindi vai subito su eBay e acquista la tua Ariete Airy Fryer Mini a soli 40,41 euro, invece che 64,90 euro, applicando il codice CASA23 al momento del pagamento. La spedizione è completamente gratuita e garantita in massimo 3 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.