Aria mai così pulita con questo PURIFICATORE Xiaomi in sconto su Amazon

Xiaomi Smart Air Purifier 4: come funziona e perché non ne farai a meno

Xiaomi Smart Air Purifier 4 è un purificatore d’aria che filtra fino al 99,97% delle particelle di 0,3 μm presenti nell’aria, come polvere, polline, fumo, peli di animali domestici e residui cutanei. Ha una presa d’aria a 360 gradi che copre un’area effettiva di 48 m² e un particolato CADR pari a 400 m³/h che eroga 6660 litri di aria purificata al minuto. Può purificare un ambiente di 20 m² in circa 10 minuti.

Il purificatore è dotato di un filtro a triplo strato che elimina le sostanze inquinanti. Il primo strato è un prefiltro che cattura le particelle più grandi come capelli e peli. Il secondo è un filtro HEPA ad alta efficienza che rimuove le particelle più piccole come polvere e polline. Il terzo e ultimo filtro a carbone attivo assorbe i gas nocivi e gli odori come formaldeide, toluene e composti organici volatili.

Trattandosi di un prodotto veramente completo trovi anche una funzione di ionizzazione negativa dell’aria che rilascia ioni negativi per mantenere l’ambiente fresca e salubre. Il tutto è gestibile da un elegante display OLED che mostra i dati PM2.5 in tempo reale, le letture di temperatura e umidità interne, lo stato del Wi-Fi e la modalità operativa. Ha anche un promemoria per la sostituzione del filtro che ti avvisa quando è il momento di cambiarlo.

In più, il purificatore d’aria ti sorprenderà con le sue funzioni smart dato che puoi controllarlo da remoto tramite l’app Mi Home/Xiaomi Home dal tuo smartphone. Puoi avviare la purificazione quando sei fuori casa, impostare timer, regolare le impostazioni e monitorare la qualità dell’aria in tempo reale. Volendo puoi persino collegarlo con Alexa o altri assistenti vocali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.