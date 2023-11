Approfitta del Black Friday per aggiungere alla tua cucina una friggitrice ad aria

Dopo un attenta ricerca abbiamo selezionato ben 5 modelli di friggitrici ad aria che secondo noi, nelle offerte del Black Friday, sono assoluti best buy. Fai presto perché ovviamente i prezzi si alzeranno appena le scorte si assottiglieranno. Per cui se non vuoi perdere l’occasione della vita, completa l’acquisto nel più breve tempo possibile.

Il Black Friday ti regala una friggitrice ad aria spettacolare

Prezzo basso e qualità ottima, stiamo parlando della Princess Aerofryer da 6,5 litri. Tantissima capienza per cucinare per tutta la famiglia e ben 12 programmi preimpostati per velocizzare tantissime preparazioni. La puoi acquistare a soli 76,49 euro.

Se ti piace la semplicità sicuramente Philips Essential fa al caso tuo. Ha un design molto minimale e compatto, un cestello da 4,1 litri e potrai impostare timer e temperatura in modo moto intuitivo. È tua a soli 77,99 euro.

Secondo noi la migliore per qualità prezzo è Russell Hobbs. Ha una capienza davvero bella grande, da ben 8 litri. Puoi arrostire, grigliare e disidratare i cibi. È dotata di un pannello touch dove potrai scegliere uno dei 10 programmi. Mettila nel tuo carrello a soli 79,99 euro.

La mitica Proscenic T21 non ha bisogno di presentazioni. Oltre ad avere tantissime funzioni e programmi è anche compatibile con i comandi vocali di Alexa. Ha una funzione di preriscaldamento e poi scegliere tante ricette in app. Portatela a casa con appena 95 euro.

Un’altra super friggitrice ad aria è Cosori, in questa versione da 5,5 litri possiede ben 13 programmi. Ha una temperatura molto versatile, da un minimo di 75° C a un massimo di 205° C. Anche qui troviamo un comodo display digitale e in più in confezioni avrai un ricettario da oltre 100 ricette. La puoi avere a soli 109,99 euro.

Fai presto perché come ti dicevamo le offerte non durano per sempre. Dunque prima che sia tardi approfitta di questo Black Friday e fai il colpaccio. Ti ricordiamo anche che se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

