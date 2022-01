Apple Watch Series 8 potrebbe deluderci: ecco perché

Secondo un recente rapporto emerso online, sembra che manchino ancora diversi anni all'aggiunta di nuovi importanti sensori di salute ad Apple Watch.

Apple Watch: non ci saranno nuovi sensori a breve, pare

Se l'Apple Watch Series 7 ha deluso molti per la mancanza di nuovi sensori, non aspettatevi che le cose migliorino presto. Un nuovo report suggerisce che la mela è ancora a diversi anni dall'introduzione di nuovi importanti sensori di salute a bordo del suo orologio smart.

Nell'ultima newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg parla di quali sensori il colosso di Cupertino stia sviluppando per il Watch di nuova generazione e quando li vedremo atterrare nel prodotto reale. La sua risposta, purtroppo, non è molto buona per chi aspetta un gadget innovativo.

Gurman afferma che ci sono tre grandi nuove funzionalità in lavorazione: il monitoraggio del glucosio/glicemia, la capacità di misurare la pressione sanguigna e la determinazione della temperatura corporea.

Bloomberg's non è convinto che queste funzionalità verranno lanciate presto sui werarable del futuro:

Non aspettarti nulla di tutto questo presto, però. La temperatura corporea era nella tabella di marcia di quest'anno, ma le chiacchiere al riguardo sono recentemente diminuite. La pressione sanguigna è di almeno due o tre anni, mentre non sarei sorpreso se il monitoraggio della glicemia atterra solo più tardi nella seconda metà del decennio.

Con questo in mente, l'unica nuova funzionalità per la salute che potremmo aspettarci dall'Apple Watch Series 8 potrebbe essere la capacità di rilevare schemi di sonno avanzati e le apnee notturne, come riportato lo scorso anno dal Wall Street Journal.

Non solo il prossimo Watch sembra molto meno eccitante de previsto, ma la società potrebbe aver bisogno di rivalutare la sua strategia di un anno di un nuovo gasget ogni 12 mesi, poiché la tecnologia non sta seguendo la sua comunicazione.

Ovviamente, mancano almeno nove mesi alla presentazione di un nuovo Apple Watch da parte dell'OEM statunitense e le indiscrezioni suggeriscono che la società introdurrà tre nuovi modelli quest'anno: una versione SE aggiornata, un modello RUGGED per lo sport, e la Series 8.