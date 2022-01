Apple Watch Series 8 avrà un nuovo design?

Ricordate le numerose indiscrezioni sul design di Apple Watch Series 7? Molteplici fonti con solidi track record un orologio avente dei bordi squadrati e un pannello piatto. Invece, la Serie 7 ha introdotto solo un vetro più curvo delle generazioni precedenti. In poche parole, i rumor si sono rivelati tutti sbagliati. Ora ci sorge una domanda: e se in realtà, tutte quelle voci di corridoio si riferissero alla Series 8 in arrivo nel 2022? O potrebbero essere riferite ad un altro gadget inedito? Ecco la nostra analisi.

Apple Watch con design flat: quando lo vedremo?

Probabilmente, dobbiamo aspettarci che il design della Serie 7 duri altri due anni. Ogni Apple Watch ha mantenuto le dimensioni e la forma del display per tre generazioni:

Apple Watch Series 0, 1, 2 e 3 (38-42 mm);

Apple Watch Series 4, 5 e 6 hanno presentato uno schermo più grande (40-44 mm);

Apple Watch Series 7 ha seguito questa tendenza con un nuovo form factor e pannelli da 41 e 45 mm.

Attenersi a questa tendenza significherebbe che la Serie 10 presenterà la nuova grande riprogettazione per l'Apple Watch.

Ma le tendenze passate non sempre corrispondono ai piani futuri per Apple: anche Ming-Chi Kuo e Mark Gurman suggeriscono che potrebbe arrivare un design squadrato per un futuro ed imminente orologio della mela.

John Gruber ha lanciato la teoria nel suo podcast secondo cui l'Apple Watch squadrato sarà utilizzato per l'Apple Watch SE di seconda generazione. Il suo pensiero è che Apple vorrebbe che l'SE fosse visivamente diverso dall'ammiraglia più premium del catalogo.

Un'altra teoria del podcaster Benjamin Mayo è che il design squadrato è destinato al presunto Apple Watch RUGGED. . Significherebbe che l'estetica alternativa potrebbe essere sviluppata per un nuovo orologio facente parte di un'altra fascia di mercato. La linea principale di orologi della mela potrebbe continuare a portare avanti miglioramenti al design originale mantenendo però un form factor “rotondo”.

La forma squadrata inoltre, ha anche un aspetto più industrial, meno elegante e molto “spartana”; ecco perché, su un modello “RUGGED” si sposerebbe alla perfezione.

Cosa ne pensate? Preferite un Watch Series 8 flat o vi piace di più la livrea introdotta con l'ultimo modello, con schermo “senza cornice”?