Apple Watch Series 7: i vantaggi di uno schermo più grande

I dirigenti della mela parlano, in una recente intervista tenutasi online, dei vantaggi del display più grande inserito all'interno dell'Apple Watch Series 7.

Apple Watch Series 7: ecco cosa ne pensano i dirigenti

Il rilascio dell'Apple Watch Series 7 è stato oscurato dall'evento MacBook Pro, ma i dirigenti Apple vogliono ancora parlare della Series 7. Sebbene non offra nuovi sensori o un nuovo processore, lo schermo più grande è la vera novità di quest'anno. Ecco cosa dovrebbero pensare le persone quando acquisteranno questo prodotto.

In un'intervista con CNET, i dirigenti di Apple Alan Dye e Stan Ng spiegano come i nuovi schermi da 41 mm e 45 mm possono migliorare l'esperienza di Apple Watch per gli utenti:

Abbiamo avuto l'opportunità di consentire agli utenti di aumentare la dimensione in punti [per il testo] ancora più grande di quanto consentito in passato. Ciò è stato molto motivato dal nuovo display”, ha detto Dye durante una videochiamata, aggiungendo che sarà “molto più utile e accessibile a molti utenti che hanno solo bisogno di dimensioni in punti maggiori.

Grazie a questo schermo più grande, una delle caratteristiche esclusive dell'Apple Watch Series 7 è una tastiera integrata per i Messaggi che utilizza la funzione QuickPath. Secondo Dye, “la precisione non è del tutto fondamentale con i tuoi tocchi perché abbiamo l'intelligenza integrata”, il che significa che gli utenti non devono preoccuparsi di toccare ogni lettera di un testo. Sempre parlando dello schermo più grande di sempre:

Questo bordo di rifrazione crea questo effetto avvolgente molto sottile. E fa sembrare lo schermo piegato verso il basso, proprio verso l'alloggiamento dell'orologio”, afferma Ng. “Davvero, è un effetto ottico, è dovuto al modo in cui la luce dell'OLED si rifrange ai bordi del cristallo anteriore. Abbiamo ridisegnato quel cristallo in modo che fosse più a forma di cupola, il che ha anche contribuito al cristallo più spesso e alla maggiore durata. Quindi è stato una specie di doublefer per entrambi.

Entrambi i funzionari Apple affermano che il Watch Series 7 è un gadget che si bas su sguardi e brevi interazioni: