I rendering CAD di Apple Watch Series 7 sono trapelati a poche settimane di distanza dal presunto lancio; il debutto dovrebbe avvenire a settembre prossimo, probabilmente nella terza settimana del mese.

Apple Watch Series 7: cosa sappiamo?

La serie Apple Watch 7 dovrebbe diventare ufficiale a settembre insieme alla serie iPhone 13. Sebbene non si sappia molto sulla nuova gamma in arrivo, 91mobiles ha condiviso i rendering CAD per rivelare cosa aspettarsi da questo wearable.

All'inizio di maggio, l'informatore Jon Prosser aveva condiviso i primi rendering dei nuovi orologi del costruttore americano. Ora, i nuovi render condivisi dalla testata sono in linea con le immagini condivise da Prosser mesi or sono. Si può vedere che il Watch 7 sfoggerà un quadrante di forma quadrata.

Invece di avere bordi arrotondati, il nuovo modello avrà un design dai bordi piatti. I rendering suggeriscono che offrirà un look squadrato come la serie iPhone 12 e i recenti iPad. Le immagini mostrano inoltre che avrà lati piatti e una cornice sinuosa come i modelli precedenti.

Anche in questo caso i cinturini dovrebbero essere sostituibili. Il bordo destro del dispositivo presenterà una corona e un pulsante di selezione piatto. La sua struttura sinistra disporrà di un paio di fessure per gli altoparlanti. Il lato posteriore del gadget invece, apparentemente presenterà diversi sensori tra cui quello della frequenza cardiaca.

La pubblicazione ha inoltre rivelato che l'Apple Watch Series 7 avrà una dimensione di 44 mm che misurerà 44 x 38 x 9 mm e ospiterà un display da 1,8 pollici. Potrebbe essere dotato di un nuovo schermo con cornici più sottili. Si prevede inoltre che la line-up next-gen offra sensori avanzati di monitoraggio della salute.

Diversi rumor che circondano lo smartwatch Apple di prossima generazione affermano che presenterà una nuova tecnica di laminazione e che supporterà la connettività a banda ultralarga (UWB).

