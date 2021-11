Apple Watch Series 7: DISPONIBILE e in sconto (POCHI pezzi)

In questi giorni di grandi offerte relative al Black Friday, vi abbiamo già riportato le migliori promozioni dei prodotti Apple. Tuttavia, oggi vogliamo focalizzarci su un gadget introvabile ma che è da poco (nuovamente) disponibile su Amazon. Gode già di uno sconto alquanto interessante. Stiamo parlando del meraviglioso Apple Watch Series 7. Abbiamo scovato la versione da 41 mm in sconto (20 euro in meno sul prezzo di listino), in colorazione blu (ci sono anche le altre) e pronto per la consegna.

Apple Watch Series 7: il miglior smartwatch di sempre

Inutile dirvi che Apple Watch Series 7 è uno dei wearable più richiesti del mercato. Per molte settimane è stato introvabile a causa di una domanda troppo elevata e un'offerta più contenuta. Ora sembra che la produzione stia tornando a regime e stanno quindi tornando le prime unità pronte per voi.

L'iterazione che vi suggeriamo ha un cinturino adatto ai polsi che misurano dai 130 ai 200 mm, la cassa è in alluminio e il display OLED ora è più grande di prima. Presente il GPS ma non il modulo LTE; per la versione 4G c'è da sborsare qualcosina in più, ma risulta davvero comoda in tutti quegli scenari in cui non si può avere il telefono con sé. Tuttavia potrete tranquillamente rispondere a chiamate e messaggi dall'orologio.

Grazie al display retina always on avrete più spazio per i vostri contenuti (il 20% in più) e risulterà più semplice da vedere e da usare. Non di meno, il cristallo anteriore è più robusto grazie alla certificazione IP6X. Si può monitorare il sonno, il livello di sangue nell'ossigeno, il battito cardiaco e ci si può fare un ECG in qualunque istante e momento. Infine, ci sono anche nuovi allenamenti per sport ben specifici come il Tai Chi e Pilates, oltre ai classici disponibili già da diverso tempo.

Per 419€, questo è il miglior smartwatch Apple che si possa comprare oggi.