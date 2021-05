Apple Watch Series 6 è in promozione su Amazon a soli 452,00€. Il prezzo di listino è reso più vantaggioso da un piccolo sconto effettivo di 17,00€. Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Uno smartwatch eccezionale: Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 6 è lo smartwatch di Casa Cupertino appartenente all'ultima edizione. Con un design semplice ed elegante, si adatta a ogni genere di polso con questo suo cinturino sport nero.

La cassa ha una grandezza di 44 millimetri e custodisce al suo interno un display Retina Always On a colori. La luminosità è stata migliorata per consentire una visione dei contenuti sempre ottimale.

Come è noto, questo modello spicca sul mercato per i sensori che sono stati implementati al suo interno. Attraverso l'applicazione ECG, ad esempio, è possibile tenere sotto controllo la frequenza cardiaca. Non mancano poi la rilevazione dei livelli di ossigeno nel sangue e il monitoraggio del sonno.

Dal punto di vista sportivo, invece, il Watch rileva ogni movimento effettuato per tenere sempre tutto sotto controllo. Sono presenti dei programmi preinstallati come il nuoto, il ciclismo, la corsa e molti altri ancora.

Sono presenti sia il sistema GPS che quello Galileo e GLONASS per rilevazioni accurate. La batteria ha invece un'autonomia massima di 18 ore con un utilizzo tipico.

L'orologio funziona altresì come assistente virtuale grazie alla possibilità di ricevere messaggi, chiamate e utilizzare Siri a proprio piacimento.

Apple Watch Series 6 da 44 mm è disponibile su Amazon a soli 452,00€. Acquistalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma effettuate in tempi standard. Ricordiamo che il prodotto è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis: la spesa può essere suddivisa fino a 24 pratiche rate.

