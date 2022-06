Apple Watch Series 6 a 60€ al mese: MEGA OFFERTA a rate

Gli Apple Watch sono da sempre gli smartwatch più apprezzati ed aquistati sul mercato, nonché i più adatti se si possiede un iPhone. Questi orologi smart non vanno spesso in offerta, ma oggi troviamo Apple Watch Series 6 in sconto su Amazon a 338€, un prezzo davvero interessante per la variante in alluminio con cassa da 40mm.

Disponibile in diversi colori, materiali e dimensioni, il Series 6 rappresenta ancora un valido compromesso tra prezzo e prestazioni, con poche differenze rispetto alla ben più costosa generazione successiva. La cassa in alluminio permette al Watch di contenere il peso, mentre le dimensioni compatte rendono questo modello adatto anche a polsi più piccoli.

Caratterizzato da un design elegante e raffinato, Apple Watch è l’ideale per chi cerca un alleato in grado di tenere traccia della propria attività fisica e dello stato di salute. Il dispositivo indossabile fornisce dati accurati sui progressi sportivi e monitora alcuni parametri vitali, come la frequenza di battito cardiaco e il livello di ossigeno nel sangue.

Oggi è possibile acqusitare Apple Watch Series 6 in offerta su Amazon a 338€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi dall’invio dell’ordine. Non manca la possibilità di pagare a rate, a partire da 5 comode soluzioni mensili da poco più di 60 euro.

