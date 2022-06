Apple Watch Series 6 (44mm): MAI VISTO ad un prezzo così BASSO

Girovagando su Internet ci siamo imbattuti in un’offerta davvero interessante: abbiamo scoperto che Apple Watch Series 6, il modello di fascia alta del 2020, è sceso a soli 336,00€ su Amazon, con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore. Ha la cassa da 44 mm in colorazione (RED) e il cinturino abbinato, ha il modem GPS (non c’è la versione LTE in sconto).

Pensate che solo pochi giorni fa lo avevamo visto a 369,00€ e adesso è sceso di altri 30 euro circa. Inutile dirvi che si tratta di un’offerta da prendere al volo, senza troppi indugi, ma siate svelti. Non sappiamo quando tornerà al prezzo di listino originale. In più con Amazon avrete le spedizioni gratuite, la consegna gratis in 24 o 48 ore, l’assistenza 7 giorni su 7 e ben due anni di garanzia.

Apple Watch Series 6: a questo prezzo lo devi acquistare ora

Sono tante le cose che si possono fare con il nuovo modello di Apple Watch premium; intanto, grazie al modulo GPS potrete tenere traccia degli allenamenti, dei percorsi fatti a piedi, ma potrete anche rispondere alle telefonate (e anche farle, se avete un iPhone abbinato vicino a voi) grazie alla cassa e al microfono integrati. La potenza di questi elementi è altissima e vi sentiranno (e sentirete) benissimo i vostri interlocutori.

Potete misurare il livello di ossigeno nel sangue grazie ad un nuovo sensore preposto e ad un’app completa e ricca di informazioni, ma non solo: si può controllare il ritmo cardiaco e le eventuali fibrillazioni atriali grazie a dei sensori appositi. Volendo, c’è la possibilità di fare un ECG direttamente dal proprio polso. Lo schermo Retina Always On Display è super luminoso, nitido e si vede bene anche sotto la luce diretta del sole.

Con questo gadget potrete misurare tutti i vostri parametri quando vi muovete, quando vi allente e molto altro ancora. A 336,00€ è da prendere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.