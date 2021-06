Apple Watch Series 3 si trova in offerta su Amazona a 209€, si tratta della versione con GPS, cassa da 42mm e cinturino sport nero. La promozione di oggi porta questa versione dello smartwatch al prezzo più basso di sempre.

Il dispositivo indossabile di Apple è sicuramente tra i più apprezzati in commercio, a testimoniarlo e il gran numero di unità vendute ogni anno, malgrado un prezzo di listino alquanto elevato. Lo smartwatch da il meglio di sé in accoppiata con un iPhone di recente generazione, che ne sfrutta le potenzialità e comunica con l’orologio per attivare una lunga serie di funzioni intelligenti.

Il design resta invariato rispetto ai modelli di nuova generazione, lungo il profilo destro troviamo un ghiera per navigare nell'interfaccia e un unico pulsante per tornare indietro. Non manca la possibilità di rispondere alle chiamate sfruttando il microfono e lo speaker integrati, inoltre lo smartwatch di Apple è l'ideale per tracciare l'attività fisica e monitorare i propri progressi sportivi.

Apple Watch Series 3 rappresenta la scelta più economica tra i modelli ufficialmente in commercio, è disponibile con cassa da 42 o da 38mm. Resta la compatibilità con tutti i cinturini in silicone, pelle e acciaio, compresi i nuovi Solo Loop.

Oggi il Series 3 è disponibile in offerta su Amazon a 209€, con spedizione espressa Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi. Il prezzo di oggi si traduce in un risparmio effettivo di ben 60 euro rispetto al listino Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch