Apple Watch Series 3: 60€ di sconto (-22%) | Offerte Amazon

Il design resta invariato rispetto ai modelli di nuova generazione, lungo il profilo destro troviamo un ghiera per navigare nell'interfaccia e un unico pulsante per tornare indietro. Non manca la possibilità di rispondere alle chiamate sfruttando il microfono e lo speaker integrati, inoltre lo smartwatch di Apple è l'ideale per tracciare l'attività fisica e monitorare i propri progressi sportivi.

Apple Watch Series 3 rappresenta la scelta più economica tra i modelli ufficialmente in commercio, è disponibile con cassa da 42 o da 38mm. Resta la compatibilità con tutti i cinturini in silicone, pelle e acciaio, compresi i nuovi Solo Loop.

Oggi il Series 3 è disponibile in offerta su Amazon a 209€, un ottimo sconto del 22% con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.