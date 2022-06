Apple Watch Serie 7, lo smartwatch più bello a prezzo WOW (-17% eBay)

Hai la necessità di mettere le mani sul miglior smartwatch del mercato e stai cercando una buona occasione per pagarlo il meno possibile? Quest’oggi ti offriamo la possibilità di pagare Apple Watch Serie 7 al prezzo più basso mai raggiunto prima: questa offerta di eBay lo fa precipitare del 17%.

Ad appena 389€, per la prima volta in assoluto, hai a portata di mano il miglior wearable mai realizzato da Apple a un prezzo che difficilmente sarà nuovamente disponibile nel breve periodo.

Apple Watch Serie 7 scende per la prima volta al 17% in meno su eBay: cosa aspetti?

Dotato di un incredibile design con una stupefacente scelta di materiali e un’incredibile ottimizzazione del display e del peso per darti modo di indossarlo per tutto il giorno senza alcun compromesso, lo smartwatch di Apple ti saprà sorprendere sotto tutti i punti. Il display è ampio, luminosissimo, e la cassa è completamente impermeabile per darti l’opportunità di indossarlo sotto la doccia o magari durante gli allenamenti in piscina.

Sul retro è presente l’ottimo sensore HR che non solo registra il battito cardiaco 24/7 a riposo e sotto sforzo, ma calcola la concentrazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e può anche tracciare l’ECG (elettrocardiogramma) che puoi rapidamente inviare al tuo cardiologo di fiducia. Lo smartwatch si trasforma nel tuo coach personale non appena stringi i lacci delle sneakers: riconosce automaticamente centinaia di modalità di allenamento e registra i dati più importanti per darti modo di migliorare.

A questo prezzo è praticamente impossibile ignorare questa offerta di eBay, a maggior ragione quando si parla dell’ultima generazione di Apple Watch. Se lo metti subito nel carrello ti arriva a casa in pochissimo tempo e puoi iniziare a utilizzare le innumerevoli funzionalità fin da subito. Inoltre, se lo acquisti con PayPal puoi sfruttare il pagamento in 3 comode rate senza alcun interesse e soprattutto senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.