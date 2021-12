Apple Watch Serie 7 a un prezzo da urlo con il codice sconto Unieuro

Unieuro sta regalando un'occasione davvero irripetibile proprio in occasione delle feste. Oggi puoi acquistare il nuovissimo Apple Watch Series 7 GPS 41mm a soli 399 euro, anziché 429 euro grazie allo speciale codice sconto “XMAS30” da inserire direttamente nel carrello. Meglio sbrigarsi perché queste occasioni capitano solo una volta con Unieuro e il sold out è sempre dietro l'angolo.

XMAS30 è il coupon Unieuro che sconta di 30 euro il tuo Apple Watch Series 7

Ebbene sì, se vuoi acquistare il nuovissimo Apple Watch Series 7 scontato di 30 euro devi correre subito online sul sito di Unieuro, mettere l'articolo nel carrello e inserire il coupon “XMAS30” che attiverà la promo. Un'occasione unica per portarsi a casa un gioiellino di tecnologia. Non solo non sbaglia un colpo, o meglio una notifica, da quando lo si abbina al proprio iPhone o smartphone, ma è anche un compagno per la salute del nostro corpo.

Il nuovissimo Apple Watch Series 7 è a tutto schermo, con il display più grande di sempre. Tutte le notifiche sono diventate ancora più facili da leggere e utilizzarlo anche per rispondere ai messaggi è sempre più pratico. Resistente agli urti, alla polvere e all'acqua è davvero indistruttibile.

Inoltre misura i livelli di ossigeno nel sangue grazie al sensore rivoluzionario che restituisce i dati nella nuova app. Con questo dispositivo puoi anche fare un ECG quando vuoi e dove vuoi. Controllerai il tuo battito cardiaco costantemente e lui si prenderà cura di te segnalandoti pericolose anomalie.

Potrai scegliere fra decine di allenamenti, calcolare quanto ti muovi ogni giorno e superare i tuoi limiti grazie alla nuovissima Apple Fitness+. Potrai portarlo con te in acqua fino a 50 metri di profondità e quindi potrai nuotare con lui in piscina, ma anche in mare calcolando il numero di vasche e i tempi parziali.

Insomma, a questo prezzo tutti lo vogliono comprare. Perciò sii veloce. Il tuo Apple Watch Series 7 GPS 41mm lo acquisti a soli 399 euro, anziché 429 euro grazie allo speciale codice sconto “XMAS30” da inserire direttamente nel carrello.