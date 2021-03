Apple Watch SE è in offerta su Amazon a soli 299,00€. Il piccolo ribasso del 3% corrisponde a uno sconto effettivo di 10,00€ che rende l’acquisto leggermente più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Lo smartwatch con tutto al suo posto: Apple Watch SE

In questa sua colorazione Rosa sabbia, Apple Watch SE con cassa da 40 millimetri si adatta perfettamente ai polsi femminili. Il design elegante e sofisticato non lo fa passare inosservato e dona subito un tocco in più a chi lo indossa.

La cassa in colorazione oro rosa si presenta raffinata e custodisce al suo interno un display Retina OLED che offre un’esperienza visiva di alta qualità.

Grande caratteristica del wearable è la presenza di diverse tecnologie al suo interno: per mezzo dei sensori il Watch SE monitora attivamente i parametri relativi al benessere. L’applicazione Sonno tiene sotto controllo le ore notturne e controlla la qualità della dormita, l’impostazione Salute Cardiaca monitora il battito e avvisa se il ritmo è irregolare o troppo elevato mentre la funzione Sicurezza ti soccorre in caso di caduta o necessità di SOS.

Dal punto di vista del fitness, l’applicazione Allenamento offre tutto ciò di cui uno sportivo ha necessità. Le modalità presenti sono corsa, cardio, HIIT, yoga, ballo e molte altre. Il Watch è resistente all’acqua fino a 50 metri e dunque può essere utilizzato anche in ambienti ostili.

Puoi acquistare Apple Watch SE a soli 299.00€ su Amazon nella sua colorazione Rosa Sabbia. Ordinalo oggi e ricevilo entro 48 ore a casa tua se sei abbonato a Prime. Le consegne sono gratuite anche sul primo ordine. Questo prodotto Apple, infine, può essere acquistato anche a rate attraverso il programma CreditLine di Confidis: suddividi la spesa fino a 24 pratiche rate mensili in fase di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch