Apple Watch SE (2020) 44 mm al miglior prezzo: COMPRALO ORA

Apple Watch SE (2020) con cassa da 44 mm in colorazione grigio siderale scende al miglior prezzo di sempre. Con soli 289,00€ vi potete portare a casa il wearable entry level dell’azienda, il più economico ma non per questo meno performante degli altri. Inutile dirvi che questo dispositivo è eccezionale su tutti i fronti, vero?

Partiamo dalla disamina dei vantaggi che si hanno acquistando il gadget da Amazon; in primo luogo si ha diritto alle spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo, oltre che alla consegna celere in pochissimi giorni. Si può restituire il gadget entro il 31 gennaio 2023 e volendo, si può anche dilazionare l’importo in comode rate grazie al servizio di Cofidis. Fra le altre cose, con l’abbonamento ad Amazon Prime, si avrà diritto all’iscrizione gratuita a Prime Video, il servizio di streaming on demand della compagnia.

Apple Watch SE (2020): perché comprarlo ora?

Il dispositivo vanta una serie di sensori eccezionali sotto la scocca ed è uno dei gadget smart più versatili di sempre. Ha un’estetica accattivante, un bel design, uno schermo OLED che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole, ma ancora; la cassa è da 44 mm ed è compatibile con una moltitudine di cinturini originali ma anche di terze parti.

È un notificatore fantastico, monitora gli allenamenti sportivi e tiene traccia dei vostri progressi, ma controlla anche la qualità del sonno. È il companion perfetto per chi ha un iPhone, non c’è nulla da dire.

A soli 289,00€ non potete lasciarvelo sfuggire; è un regalo di Natale perfetto e se lo ordinate adesso sarà a casa vostra in pochissimi giorni, in tempo per essere posizionato sotto l’albero. Lo regalerete a qualcuno/a di speciale o lo prenderete per voi? Ad ogni modo, vi troverete benissimo, non riuscirete più a farne a meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.