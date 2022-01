Apple Watch, il protagonista del nuovo spot dell'azienda

L'OEM di Cupertino condivide storie vere degli utenti di Apple Watch nel nuovo video “911“. Vediamo questo bizzarro spot della mela e cosa pubblicizza.

Apple Watch, il salva-vita per eccellenza

In un nuovo video pubblicato oggi su YouTube, il colosso di Tim Cook continua a enfatizzare le funzionalità potenzialmente salvavita dell'Apple Watch. Il nuovo video si intitola “911” e racconta tre storie di persone che sono state in grado di ottenere aiuto dai servizi di emergenza utilizzando il loro smartwatch della mela.

L'annuncio in realtà non mostra il device ma si concentra sulle storie dei tre utenti possessori di Apple Watch che attribuiscono al dispositivo l'aiuto che li ha aiutati a raggiungere il 911 in caso di emergenza. Lo spot utilizza l'audio delle chiamate al servizio di emergenza stesso.

“Queste sono solo tre delle tante storie incredibili in cui le persone sono state in grado di ottenere aiuto utilizzando Apple Watch“, ha riferito la compagnia. Almeno due delle storie sembrano essere quelle che abbiamo precedentemente trattato sul sito. Basta cliccare qui per leggerne una.

Il wearable di Apple è dotato di una funzione SOS che vi consente di raggiungere rapidamente e facilmente i servizi di emergenza premendo a lungo il pulsante laterale. Inoltre, c'è anche una funzione di rilevamento delle cadute in grado di osservare quando un utente ha subito una caduta violenta e chiamare di conseguenza, automaticamente il pronto soccorso se la persona non ignora l'avviso entro un minuto dalla caduta.

Questa non è la prima volta che l'OEM di Tim Cook si concentra sulle funzionalità salvavita di Apple Watch nei suoi spot. Alcuni anni fa, ha mostrato un video intitolato “Dear Apple“, con storie di utenti di Watch che attribuivano al wearable “l'aiuto che ha concesso loro di vivere una vita più sana“.

Questo nuovo video “911“, tuttavia, è stato accolto con alcune critiche. The Verge, ad esempio, ha accusato Apple di “aver venduto paura” e di “entrare nel losco territorio dei venditori di assicurazioni per farlo“.

In realtà pensiamo che questo sia in realtà un annuncio piuttosto buono che mette in evidenza una delle funzionalità più utili del gadget della mela. SOS di emergenza e rilevamento delle cadute sono anche due delle features più nascoste dell'Apple Watch, quindi, idealmente, questo spot aiuterà a sensibilizzare l'opinione pubblica e a mostrare le capacità più estreme del dispositivo in questione.