Apple Watch: quale modello comprare e perché

Se state valutando la possibilità di acquistare un nuovo smartwatch di casa Apple, oggi avete diverse soluzioni sul mercato, tuttavia, la domanda sorge spontanea: quale scegliere? Bene. Sappiate che non esiste una risposta a questo quesito, poiché la decisione finale si basa sul costo di vendita del device stesso, sull'uso che se ne deve fare e non solo.

Apple Watch: una scelta non facile, quale modello scegliere?

In primo luogo trovate un Watch Series 3; okay, non siamo soliti consigliarlo in quanto si tratta di un dispositivo un po' datato (risale al 2017) ma è perfetto per una categoria di persone: coloro che non hanno mai avuto un indossabile della mela e vogliono un notificatore low-cost che si abbini in un istante al proprio iPhone e che non costi troppo. Perfetto per i più giovani o per i meno avvezzi alla tecnologia. Costa solo 210,99€.

I modelli 4, 5 6 sono fuori produzione ma possono trovarsi a prezzi interessanti su Amazon. Un esempio? Il Watch 6 con cassa da 40 mm con connessione GPS lo si porta a casa a 400,88€. Stiamo parlando di un “best-buy”. Sono ottimi, intendiamoci: hanno tutte le funzioni sanitarie, ma tenete presente che i modelli del 2020 e del 2019 hanno un'autonomia più scarna per via dell'Always On Display. Nulla di tragico, però è bene ricordarlo.

Andiamo ora al Watch Series 7: questo è l'ultimo smartwatch rilasciato dalla compagnia. Non ci sono parole per descriverlo: semplicemente il top, in tutto e per tutto. Disponibile in cassa da 41 e 45 mm, ha un display AMOLED quasi senza cornici e gode di tantissime nuove funzioni sanitarie; può monitorare il sonno, effettuare un ECG, controllare il battito cardiaco, i passi e gli allenamenti, ma anche il livello di ossigenazione del sangue. Il modello con cassa da 41 mm in colorazione Midnight lo si compra per 424,90€ con spedizione gratuita per i membri Prime.

Arriviamo ora al nostro preferito: Apple Watch SE. Rapporto qualità-prezzo eccellente, design della generazione passata ma ancora accattivante, cassa in alluminio in tre colorazioni e un'autonomia che, con il mio personale utilizzo, arriva a due giorni con una singola carica. Difficile trovare di meglio. Il modello che posseggo io è il Watch SE 44mm con cassa argento e cinturino “Midnight”: lo pagate SOLO 299,00€. Imperdibile. Sarà il vostro nuovo companion di vita e lo porterete ovunque, anche sotto la doccia: non teme gli schizzi d'acqua o la pioggia.