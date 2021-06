Con molta probabilità, Apple aveva in programma di rilasciare l'Apple Watch 5 in una splendida finitura in ceramica nera. A confermarlo sono alcune immagini che mostrano l'iWatch in questa veste, suggerendo che la Mela ha testato e prototipato questo dispositivo.

Apple dice no alla ceramica nera

Le immagini sono state condivise su Twitter da Mr White e il post recita semplicemente “Apple Watch S5 Edition Black Ceramic“, includendo un paio di foto senza alcun contenuto aggiuntivo.

Sappiamo che l'Apple Watch Series 5 è stato rilasciato solo in una finitura di ceramica bianca: si tratta dell'Apple Watch Series Edition, che rappresenta il modello di fascia alta della gamma, con prezzi che partono da circa 1.000 euro. Con molta probabilità, il colosso di Cupertino avrebbe deciso di scartare la versione in ceramica nera perché sembra visivamente simile alla variante in acciaio inossidabile space black.

È interessante notare che Apple abbia deciso di abbandonato completamente il modello in ceramica con la serie Apple Watch 6 rilasciata lo scorso anno; tuttavia, l'Apple Watch Series 6 Edition è disponibile in una nuova finitura in titanio, che va a sostituire egregiamente l'opzione ceramica.

Vale la pena ricordare che la mela prototipa e testa diversi design e varianti per i suoi dispositivi, prodotti che non sempre arrivano sul mercato: ad esempio, il prototipo dell'iPhone X in nero corvino non è mai stato rilasciato.

Inoltre, pare che Apple avesse anche pianificato il lancio di una versione di iPhone X in oro, come era evidente dalle immagini trapelate dalla FCC: anche questo terminale non è mai stato lanciato.

Apple

Smartwatch