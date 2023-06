Apple Watch: a cosa serve davvero? Ecco come può cambiarti la vita

Conosciamo tutti il mondo della mela; l’azienda offre di tutto, dai telefoni ai tablet, dagli smartwatch ai computer e adesso, anche visori per la realtà aumentata. Sin dal suo esordio però, un gadget in particolare ha rappresentato una rivoluzione nell’industria tech. Apple Watch ha cambiato il modo in cui viviamo e interagiamo con la tecnologia indossabile. Era il 2014 quando è stato presentato e solo nel 2015 è diventato disponibile per l’acquisto in Europa.

Questo dispositivo innovativo offre una serie di funzionalità avanzate che ti consentono di monitorare la tua salute, rimanere connesso e godere di una vita attiva. Su Amazon puoi trovare un’ampia selezione di modelli a prezzi convenienti; un esempio? Stai cercando il più potente, il più esclusivo? Bene: Apple Watch Ultra costa 984,16€, una cifra importante ma il sito di e-commerce ti donerà la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis. In alternativa, ti consigliamo il modello più economico ma comunque fantastico: si chiama Apple Watch SE (2022), ha la cassa da 40 mm, una buona autonomia, tanti sensori e un design iconico. Lo paghi solo 249,00€, spese di spedizione incluse.

Apple Watch: ecco le funzioni degli smartwatch più esclusivi

Questi wearable si distinguono per il loro design elegante e raffinato, realizzati con materiali di alta qualità (acciaio, alluminio, titanio aerospaziale). I modelli disponibili presentano una varietà di opzioni di cassa, cinturini e quadranti personalizzabili, consentendoti di trovare lo stile che meglio si adatta al tuo gusto personale. Con watchOS 10 poi, ci sarà una vera rivoluzione; arriverà sul mercato non prima di settembre 2023.

Gli Apple Watch sono dotati di sensori avanzati che monitorano costantemente la tua salute e le tue attività. Puoi tenere traccia dei tuoi battiti cardiaci, monitorare il livello di ossigeno nel sangue, ricevere avvisi in caso di frequenza cardiaca irregolare e controllare le tue attività quotidiane come passi, calorie bruciate e durata degli allenamenti.

Ma attenzione: queso tipo di gadget è molto più di un semplice orologio. Puoi ricevere notifiche di chiamate, messaggi, e-mail e app direttamente al polso, senza dover estrarre il telefono (a patto di averlo nelle vicinanze). Puoi controllare la tua musica, utilizzare Siri per eseguire comandi vocali e persino pagare con Apple Pay in modo sicuro e comodo. Volendo, puoi acquistare i modelli con modem LTE Cellular integrato per usarli senza l’ausilio di un melafonino.

L’Apple Watch offre un’ampia gamma di app disponibili per arricchire la tua esperienza. Puoi scaricare app di fitness, per il monitoraggio del sonno, di meditazione, per il controllo del ciclo mestruale e molte altre. C’è da dire che quelle di sistema però, bastano e avanzato; il software è completo e con i widget prossimi all’arrivo, non mancherà più nulla.

Se possiedi già altri dispositivi Apple, come iPhone o MacBook, l’Apple Watch si integrerà perfettamente con il tuo ecosistema. Puoi sincronizzare facilmente i dati (soprattutto quelli provenienti dall’app Salute), le impostazioni e le app tra i tuoi dispositivi.

Quale sarà il tuo prossimo Apple Watch? Faccelo sapere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.