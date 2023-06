Con watchOS 10 il vostro Apple Watch si rifà il look

Finalmente è stato presentato il nuovo sistema operativo per Apple Watch che rivoluziona totalmente l’esperienza d’uso con il proprio smartwatch. Sono tante le novità di watchOS 10, quindi scopriamole di seguito. Intanto, vi consigliamo il miglior Apple Watch da acquistare oggi su Amazon: parliamo del modello Ultra da 1009,00€, spese di spedizione incluse.

watchOS 10: ecco tutte le novità

Partiamo dai quadranti che introducono un nuovo asset organizzativi; si possono realizzare delle Watch faces senza informazioni che però vengono mostrate rapidamente con uno swipe della Digital Crown. I widget adesso includono anche i gruppi di complicazioni e ci sono due nuovi quadranti: quello di Snoopy e quello di Woodstruck dei Peanuts.

L’applicazione allenamento include anche la custodia dei trofei e ci sono dei video a schermo intero per ogni anello di attività completato; a proposito, le app di terze parti adesso sono state riprogettate con un layout full screen.

Apple Watch poi si può connettere agli accessori per il ciclismo tramite Bluetooth così da avere un tracking dell’allenamento e del monitoraggio sanitario più accurato. Infatti, il ciclismo diventa un’attività in tempo reale su iPhone SE monitorata con lo smartwatch da polso. Viene aggiornata la bussola e la funzione Waypoint e c’è una nuova vista topografica.

Sul tema della salute mentale adesso c’è un focus specifico nell’app Health all’interno del gadget e Apple ha persino posto un piccolo accento sulla tematica della miopia, ma non solo. Troviamo tante altre features di alto profilo che scopriremo nei prossimi articoli di aggiornamento.

