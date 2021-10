Apple Watch 7 è già in SCONTO su Amazon: sii rapidissimo

Apple Watch 7 è in preordine su Amazon da qualche giorno. Adesso, all'improvviso, risulta in sconto. Una buona manciata di euro, non tantissimi, ma comunque decisamente interessante: il prodotto è nuovissimo e richiestissimo. Sii veloce, scegli il tuo modello e completa l'ordine: potrebbe essere una svista e quindi il prezzo scontato durerà pochissimo.

Apple Watch 7 è in sconto su Amazon

Uno dei wearable più desiderati del momento. Appena presentato, è il complemento perfetto per chi utilizza quotidianamente i prodotti dell'ecosistema del colosso della mela morsicata.

Con i preordini appena aperti, di certo non ci si aspettava che su Amazon spuntasse uno sconto, all'improvviso.

Certo, non tutti i modelli sono disponibili a prezzo ribassato, ma ci sono opzioni sia per l'edizione GPS sia per quella GPS+Cellular (cioè con supporto all'eSIM). Non ti resta che collegarti sulla pagina ufficiale del prodotto, scegliere la configurazione che più ti piace, accertarti dello sconto e continuare con il preordine per accaparrartelo al prezzo migliore del momento. Se cliccando non trovi il prezzo offerta, allora la promo è già finita.

Ti ricordo che le spedizioni di Apple Watch 7 partiranno dal prossimo 15 ottobre e saranno gratis. Non è garantita la rapidità, considerando l'enorme richiesta e le poche scorte disponibili.