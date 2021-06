Apple Watch 3 riceverà WatchOS 8, appena annunciato da Apple. Non solo oggi viene confermato il supporto al recentissimo sistema operativo, ma il wearable scende anche a prezzo assurdo. Da Amazon, l'edizione GPS con cassa da 38 millimetri la porti a casa a 199€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, ma attenzione: pochi pezzi disponibili.

Apple Watch 3 GPS in offerta shock su Amazon

Si, il momento di approfittarne – e mettere al polso uno smartwatch della mela morsicata – è adesso. Perché un modello del 2017? Perché è ancora perfetto e te lo posso garantire perché in casa ne ho uno, abbinato ad iPhone 11 Pro Max e funziona benissimo: notifiche puntuali, integrazione perfetta con AirPods Pro, eccellente visibilità dello schermo e perfetto funzionamento delle funzioni dedicate a salute e sport.

Quando ti racconto che l'esperienza d'uso è “perfetta”, intendo letteralmente che lo é. Se non hai mai provato un Apple Watch, ma hai avuto a che fare con altri smartwatch, dimentica quanto hai vissuto: questi wearable diventano la perfetta estensione del tuo iPhone; assistenti da polso che rivoluzionano il tuo modo di rapportarti a telefono e orologio.

Il fatto che il device in sconto sia di terza generazione è solo un vantaggio economico: le funzionalità principali, quello che lo fanno essere un wearable mozzafiato, ci sono tutte e girano benissimo. Stasera è arrivata anche la conferma ufficiale: Apple Watch 3 si potrà aggiornare a WatchOS 8, ultima versione del sistema operativo per questo gioiellino. Un segno importante del prolungato supporto, che la mela morsicata garantisce a questi device. Perché lo fa? Te l'ho anticipato: sono ancora super performanti, solo che adesso costano molto meno.

Perché non approfittarne, allora? Ti dirò di più, in sconto a 199€ su Amazon c'è la versione GPS Sport con cassa da 38 millimetri, ma – con 10€ in più appena – puoi avere quella con cassa ancora più grande da 42 millimetri!

È proprio il momento di fare un affare, godendo anche di spedizioni rapide e gratis! Non perdere questa e altre chicche: le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch