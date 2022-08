Apple Wallet, l’accessorio per iPhone mai più senza

Questo articolo nasce da una mia riflessione personale: utilizzo l’Apple Wallet fin dalla sua uscita perché l’ho comprato in abbinata al mio vecchio iPhone 12 mini. All’epoca lo presi nella colorazione giallo-arancio, quella più bella a mio avviso ma anche la più suscettibile allo sporco. Oggi voglio parlarvi di come questo accessorio (che non costa poco) mi abbia cambiato la vita. Non esagero quando lo dico. Ora mi spiego anche perché ma soprattutto vi comunico che su Amazon lo trovate in sconto a soli 52,90€ con spedizione gratuita per tutti i membri possessori di un abbonamento Amazon Prime.

Apple Wallet: perfetto per gli amanti del minimal

Premetto che io odio i portafogli, i porta schede e qualsiasi cosa debba mettere nella tasca dei pantaloni. Non sono solito utilizzare borselli o tracolle. Posseggo solo uno zaino nel quale metto la mia attrezzatura da lavoro. Capite bene che quando ho visto Apple Wallet ho avuto le farfalle nello stomaco perché questo piccolo accessorio era ed è in grado di contenere le mie tessere principali (carta d’identità, patente, tessera sanitaria) direttamente al telefono.

Per gli acquisti “mordi e fuggi“ (come piace a chiamarti a me) o per le cene, i pranzi, le colazioni utilizzo Apple Pay direttamente dal mio Apple Watch o dal mio iPhone 13 Pro. Le schede principali invece come detto, sono in Apple Wallet. Pensate alla bellezza di andare in giro, soprattutto in estate, con pantaloni leggeri, freschi e all’interno sono un mazzo di chiavi e il telefono con le schede dell’Apple wallet. Fine, nessun portafoglio ingombrante e nessuna monetina fastidiosa che si perde nei taschini dei pantaloni o che vi cade ogni qualvolta entriate in auto.

Io posseggo la prima versione, quella classica, ma oggi il nuovo modello dispone della funzionalità “Dov’è“. Infatti, l’accessorio si potrà visualizzare nell’applicazione dedicata, la stessa che utilizzate per ritrovare gli AirTag, iMac, i telefoni, i tablet o le cuffiette.

Quindi non dovrete più preoccuparvi di perdere i vostri documenti perché il sistema vi darà tutto il supporto necessario per ritrovarli in men che non si dica. Ecco perché vi voglio consigliare l’acquisto di questo gioiellino da 52,90€.

