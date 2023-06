Apple Vision Pro, disponibili SDK per sviluppo esperienze spaziali

Apple Vision Pro si prospetta già uno strumento rivoluzionario per medicina e chirurgia, ma il suo focus sarà naturalmente posto sulle esperienze VR ed AR per l’intrattenimento. Nell’ottica di fornire il maggior numero di app possibili al lancio, la Mela sta rendendo disponibili gli SDK di visionOS per creare esperienze spaziali per Apple Vision Pro. Da queste ore gli sviluppatori potranno lanciarsi nella creazione di progetti finora inimmaginabili per il visore del colosso di Cupertino.

Disponibili SDK per Apple Vision Pro

Direttamente da Cupertino arriva l’annuncio ufficiale: arrivano nuovi strumenti e tecnologie software per consentire agli sviluppatori di creare app innovative per Apple Vision Pro, il primo “spatial computer” di Apple che permette di interagire con i contenuti digitali come se fossero fisicamente presenti nel suo spazio e controllandoli con i mezzi di input più naturali e intuitivi a disposizione: gli occhi, le mani e la voce.

Le parole di Apple spostano lo sguardo del pubblico sull’”infinito potenziale di Apple Vision Pro”, che potrà dare il via alla nuova era della realtà virtuale e della realtà aumentata grazie ad esperienze completamente nuove in categorie come produttività, design, gaming e non solo.

Il mese prossimo Apple aprirà laboratori a Cupertino, Londra, Monaco di Baviera, Shanghai, Singapore e Tokyo proprio per consentire ai team di sviluppo di collaborare e testare nuove app su hardware Apple Vision Pro, ricevendo assistenza direttamente dagli ingegneri del colosso statunitense.

Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations, ha dichiarato che Vision Pro ridefinisce ciò che è possibile fare su una piattaforma informatica tramite visionOS e le tecnologie integrate all’hardware: “Sfruttando lo spazio intorno all’utente, lo spatial computing apre la strada a nuove possibilità e i team di sviluppo possono immaginare nuovi modi per aiutare le persone a tenersi in contatto, lavorare e divertirsi”, ha concluso.

Nel kit di sviluppo sono inclusi tutti gli strumenti per lavorare con potenti tecnologie come Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit e TestFlight, per non parlare dei potenti strumenti di authoring di Unity potrà eseguire il porting delle app Unity su Vision Pro.

L’SDK visionOS, il software Xcode aggiornato, Simulator e Reality Composer Pro sono disponibili per chi partecipa all’Apple Developer Program al link developer.apple.com. Gli sviluppatori e le sviluppatrici Apple registrati hanno accesso a una serie di risorse per progettare, sviluppare e testare le app per Vision Pro, fra cui una vasta documentazione tecnica, nuovi kit di progettazione e linee guida per l’interfaccia utente di visionOS.