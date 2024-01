Apple Vision Pro sarà disponibile dal 2 febbraio negli Stati Uniti

Apple Vision Pro sarà disponibile a partire dal 2 febbraio, almeno negli USA, come annunciato dall’azienda di Cupertino. I preordini per il dispositivo saranno invece aperti il prossimo 19 gennaio alle ore 5:00 PST.

Questa è la prima volta che viene ufficialmente rivelata la data di inizio spedizioni del tanto chiacchierato visore di ultima generazione, il quale era stato svelato nel corso della Worldwide Developer Conference tenutasi lo scorso giugno.

Caratteristiche e prezzo di Apple Vision Pro

Il nuovo Apple Vision Pro rappresenta il primo passo dell’azienda nel campo della realtà “mista”, unendo realtà aumentata (AR) e virtuale (VR) grazie alle sue specifiche tecniche avanzate. A fronte di una spesa di partenza pari a (ben) 3.499 dollari, l’apparecchio fornisce un display la cui risoluzione supera il 4K per singolo occhio, per un’immersività estrema. Ma il vero elemento peculiare del Vision Pro di Apple è da rintracciare nella rotella situata al di sopra dell’headset, grazie a cui passare agevolmente da AR a VR e viceversa, in base alle necessità dell’utente.

Apple Vision Pro può contare sulla forza combinata del processore M2 e del chip R1, per rendere ancora più immediata la navigazione senza controller grazie ai movimenti di occhi, testa e mani. Questo innovativo visore può fare la differenza con applicazioni quali FaceTime e rendere ancora più coinvolgente la fruizione di foto e film, oltre che la visione di video spaziali registrati con l’iPhone 15 Pro grazie al supporto di visionOS, il nuovo sistema operativo di Apple che punta tutto sulla compatibilità.

Il visore sarà fornito con 256 GB di spazio di archiviazione e gli inserti ottici ZEISS potranno essere acquistati a 149 dollari. Al momento non conosciamo ulteriori dettagli circa la disponibilità di Apple Vision Pro in altri mercati e c’è molta curiosità nell’analizzare i risconti in termini di vendita, proprio in virtù del prezzo così elevato.