Apple Vision Pro: debutto previsto per febbraio 2024 (RUMOR)

In questi giorni apprendiamo un’interessantissima notizia inerente il mondo della mela. Sembra che l’OEM di Cupertino sia intenzionato a rilasciare il suo primo visore entro i primi mesi dell’anno. Nello specifico, si dice che Apple Vision Pro verrà distribuito al pubblico statunitense non prima di febbraio. Mark Gurman di Bloomberg suggerisce che la compagnia sta accelerando nella produzione al fine di raggiungere l’obiettivo entro la data prevista.

Apple Vision Pro: la produzione va a pieno regime

Dobbiamo ribadire che la produzione ora funziona a pieno ritmo, stando a quanto si legge nelle ultime settimane. La macchina è ingranata e la compagnia intende garantire la commercializzazione in America del suo visore entro il mese di febbraio. Se ricordate, questo headset è stato presentato a giugno e in quel keynote (la WWDC), Tim Cook aveva detto che Apple Vision Pro sarebbe arrivato entro la prima parte dell’anno.

Le vendite, come detto, saranno limitate agli USA, per il primo periodo, e il wearable next-gen si potrà acquistare soltanto in negozio. Questo dovrebbe avvenire perché la società vuole essere sicura che i clienti lo possano provare dal vivo, misurando l’archetto con precisione e i parametri chiave. Inoltre, alcuni clienti portatori di occhiali avranno bisogno di lenti graduante di Zeiss personalizzate e la società prevede di dotare i suoi store di un comparto “ottico” al fine di ovviare a questa esigenza. Dulcis in fundo, il Vision Pro sarà un prodotto esclusivo, costoso e generoso, con un prezzo di listino superiore ai 3500 dollari, batteria esclusa. Da noi in Europa invece, dovrebbe giungere non prima del 2025 ad un costo ancora da conoscere. Secondo voi sarà un successo o sarà un flop? Fateci sapere le vostre impressioni.

