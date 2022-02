Apple: un MacBook Air da 16 pollici potrebbe avere un senso

A differenza del MacBook Pro, il MacBook Air è disponibile in un unico fattore di forma da 13 pollici. Ci sono voci legate ad un'importante riprogettazione di quest'ultimo in arrivo quest'anno, ma queste indiscrezioni non suggeriscono che le dimensioni dello schermo aumenteranno o rimpiccioliranno con la suddetta riprogettazione. Ci chiediamo se Apple abbia preso in considerazione la possibilità di realizzare un Air più grande… o più piccolo.

Se c'è mai stato un momento per Apple per scuotere il fattore di forma del MacBook Air, sembra che questo sia il momento. Siamo nel bel mezzo della transizione dai processori Intel ai processori Apple Silicon, che ha permesso alla mela di riprogettare e migliorare drasticamente prodotti come l'iMac da 24 pollici e il laptop MacBook Pro.

Apple: vedremo un MacBook Air più grande e uno più piccolo?

I rumor indicano che la mela sta pianificando un nuovo design per il MacBook Air. Questo aggiornamento porterà presumibilmente nuove opzioni di colore, un design a bordi piatti, cornici bianche e altro ancora. Se tutte le voci si realizzano, questa rappresenterà la più grande riprogettazione nella storia del suddetto laptop. Ma una cosa non cambierà: le dimensioni del display da 13 pollici. Un collega di 9to5Mac invece, suggerisce questo scenario:

Non sono la prima persona a dire che Apple dovrebbe realizzare un MacBook Air più grande. Nel lontano 2016, il mio collega Zac Hall ha affermato che un MacBook Air da 15 pollici sarebbe stato il suo “MacBook dei sogni”. Ai miei occhi, questo MacBook Air più grande sarebbe identico al modello da 13 pollici in ogni modo, ma con un display più grande. Metterebbe l'accento sul fattore di forma sottile e leggero, prendendo il design sottile e leggero da 13 pollici e ridimensionandolo a 16 pollici. Non dovrebbe essere più potente. Dammi solo il MacBook Air con un display da 16 pollici e una batteria più grande per compensare l'impatto di quel display più grande. Questo sarebbe il MacBook portatile definitivo per me. Il MacBook Pro da 16 pollici è un'ottima macchina, ma con un peso di 4,8 libbre significa che è evidente nello zaino. Se avete bisogno della potenza offerta dal MacBook Pro da 16 pollici, allora è un'ottima opzione. La mia situazione, tuttavia, significa che non ho bisogno di quella potenza, ma vorrei i 16 pollici di spazio sullo schermo.

Di fatto, c'è spazio anche nella gamma di Apple per questo modello. Mentre la linea di MacBook dovrebbe subire una riorganizzazione il mese prossimo, attualmente c'è un divario di $ 1.000 tra il modello base dell'Air e quello del Pro da 14 pollici.

In un mondo ideale, Apple potrebbe inserire un Air da 16 pollici nel suo listino con un prezzo di circa 1500 dollari. Con un chip M2, due porte USB-C e più colori tra cui scegliere, venderebbe sicuramente come il pane.

Voi cosa ne pensate?